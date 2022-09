Stefan Küng muss sich an der WM in Wollongong (AUS) im Zeitfahren nur dem Norweger Tobias Foss geschlagen geben und holt Silber.

Der Thurgauer liegt bei der letzten Zwischenzeit noch in Führung, kann seinen Vorsprung aber nicht verwalten.

Europameister Stefan Bissegger fährt auf den 5. Platz.

Lange befand sich Stefan Küng auf Kurs Richtung WM-Gold. Der Thurgauer passierte die 1. Zwischenzeit als Schnellster und baute seinen Vorsprung bis zur 2. Zeitmessung weiter aus. Knapp 10 Kilometer vor dem Ziel des 34,2 Kilometer langen Rennens führte Küng rund 11 Sekunden vor Tobias Foss. Diesen Vorsprung konnte er aber nicht verteidigen. Im Ziel fehlten ihm 2,95 Sekunden auf den Norweger und zu seinem ersten WM-Titel, dem ersten Schweizer Triumph seit Fabian Cancellara 2010.

00:45 Video Die Zieleinfahrt von Stefan Küng Aus Sport-Clip vom 18.09.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Wieder fehlt nur wenig

Erneut verpasste Küng, Zeitfahr-Europameister und WM-Dritter 2020, damit den Sieg an Titelkämpfen nur knapp. An der EM 2022 in München musste er sich seinem Landsmann Stefan Bissegger um nur 0,53 Sekunden geschlagen geben. Auch an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio war das Glück nicht auf der Seite des 28-Jährigen. Zur Bronzemedaille fehlten ihm damals nur 0,4 Sekunden.

Europameister Bissegger klassierte sich auf Platz 5. Der Thurgauer war zurückhaltend gestartet und tauchte bei den Zwischenzeiten nicht in den Top 10 auf. Er drehte dann zwar noch auf, auf den drittplatzierten Belgier Remco Evenepoel fehlten ihm im Ziel aber rund 37 Sekunden. Der italienische Titelverteidiger Filippo Ganna musste sich mit Rang 7 zufrieden geben.

00:46 Video Die Zieleinfahrt von Stefan Bissegger Aus Sport-Clip vom 18.09.2022. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.