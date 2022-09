Marlen Reusser gewinnt an der Rad-WM in Australien Bronze im Zeitfahren.

Die Bernerin muss sich in ihrer Spezialdisziplin nur Ellen van Dijk und Grace Brown geschlagen geben.

WM-Debütantin Elena Hartmann stürzt und wird 26.

Marlen Reusser verlor auf dem WM-Parcours über 34,2 km in Wollongong 41 Sekunden auf die niederländische Titelverteidigerin Ellen van Dijk, die sie vor Monatsfrist an der EM in München noch knapp auf den 2. Rang verwiesen hatte. Auf die zweitklassierte Australierin Grace Brown büsste die Schweizerin 29 Sekunden ein.

Für die 30-Jährige aus Hindelbank ist es nach 2020 in Imola und 2021 in Flandern, als sie – wie auch an den Olympischen Spielen in Tokio – jeweils Zweite geworden war, die dritte WM-Medaille hintereinander.

00:57 Video Die Zieldurchfahrt von Marlen Reusser Aus Sport-Clip vom 18.09.2022. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Der Dank an Stefan Küng

Nach dem Rennen zeigte sich Reusser glücklich. Nach einer solch schwierigen Saison mit grossen Verletzungsproblemen sei sie nicht in Topform angetreten. «Deshalb bin ich sehr, sehr zufrieden, dass es für das WM-Podest gereicht hat.» Mit einem Augenzwinkern fügte sie mit Blick auf Seriensiegerin van Dijk an: «Ich kann die niederländische Hymne bald auswendig, das müssen wir mal ändern.»

02:29 Video Reusser: «Die niederländische Hymne kann ich bald auswendig» Aus Sport-Clip vom 18.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 29 Sekunden.

Einen besonderen Dank richtete die Bernerin an Stefan Küng. Sie habe ihr letztes Training auf dem WM-Kurs am Hinterrad des Zeitfahr-Spezialisten absolvieren dürfen. «Das Bild, wie er die Linie in den Kurven hält, hat mir heute noch einmal enorm geholfen.»

Mit Elena Hartmann klassierte sich die zweite gestartete Schweizerin auf dem 26. Rang. Die 31-jährige Bündnerin, die stürzte und ihr Zeitfahrrad wechseln musste, büsste 5 Minuten auf die Siegerin ein.