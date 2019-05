Der Slowene siegt beim Auftakt des Giro d'Italia in Bologna. Im Zeitfahren über 8 km verweist er Simon Yates auf Rang 2.

Zeitfahr-Sieg in Bologna

Primoz Roglic, letzte Woche schon Sieger an der Tour de Romandie, zeigte eine beeindruckende Leistung. Um 19 Sekunden distanzierte der einstige Skispringer den zweitplatzierten Briten Simon Yates. Der Italiener Vincenzo Nibali, der Giro-Gesamtsieger von 2013 und 2016, belegte mit 23 Sekunden Rückstand Platz 3.

Dahinter folgten mit 28 Sekunden Rückstand der Kolumbianer Miguel Angel Lopez und der Niederländer Tom Dumoulin, der vor zwei Jahren den Giro für sich entschieden hatte.

Bohli kann am Schluss nicht mehr mithalten

Als bester der drei gestarteten Schweizer beendete der St. Galler Tom Bohli die Prüfung mit gut eineinhalb Minuten Rückstand im 76. Rang. In der Tour de Romandie hatte er im Prolog als starker Dritter überzeugt, doch in Bologna konnte er in der Schlussrampe nicht mithalten.

Sprinter am Sonntag wohl im Fokus

Die Etappe vom Sonntag führt von Bologna in Richtung Süden nach Fucecchio in die Toskana. Der Parcours ist hügelig, doch der letzte kleine Aufstieg befindet sich 26 km vor dem Ziel. Deshalb wird mit einer Sprintankunft gerechnet.