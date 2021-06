Stefan Küng fährt am 5. Tag der Tour de France im Zeitfahren über 27,2 km von Changé nach Laval auf Platz 2.

Der Thurgauer büsst 19 Sekunden auf den slowenischen Sieger Tadej Pogacar ein.

Mathieu van der Poel verteidigt das Leadertrikot.

Vor dem Start zur Tour de France hatte Stefan Küng gesagt, dass er im ersten Zeitfahren den Sieg anstrebt. Zum ersten Einzel-Erfolg an der Frankreich-Rundfahrt reichte es letztlich aber nicht. Der 27-jährige Thurgauer in Diensten des Teams Groupama-FDJ musste sich nur dem Vorjahres-Gesamtsieger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) geschlagen geben. Rang 3 ging an den Dänen Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Küng zeigte auf der 27,2 km langen Strecke von Changé nach Laval ein starkes Rennen und führte das Klassement im Ziel lange an. Gegen den Slowenen Pogacar war er aber chancenlos. 19 Sekunden büsste der Schweizer auf den souveränen Sieger ein.

Van der Poel noch 8 Sekunden vor Pogacar

Auf Rang 4 reihte sich der Belgier Wout van Aert (Jumbo-Visma) ein. Der fünftklassierte Niederländer Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) verlor nur 31 Sekunden auf Pogacar, womit er das Maillot jaune erfolgreich verteidigte. Sein Vorsprung auf Pogacar beträgt noch 8 Sekunden. Neuer Gesamt-Dritter ist Van Aert (30 Sekunden zurück).

Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) klassierte sich als zweitbester Schweizer mit einem Rückstand von 1:22 Minuten auf dem 18. Platz. Der Thurgauer hatte allerdings Wetterpech zu beklagen. Einiges von seinem Rückstand war auf die nasse Fahrbahn zurückzuführen. Einmal verhinderte Bissegger nur mit Glück und viel Können einen Sturz.

Unfallverursacherin festgenommen Box aufklappen Box zuklappen Vier Tage nach dem durch eine Zuschauerin verursachten Massensturz zum Auftakt der Tour de France in der Bretagne ist die gesuchte Frau festgenommen worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch mit Verweis auf Ermittlerkreise. Die Verdächtige sei demnach eine Französin. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet, der Zuschauerin drohen bis zu drei Monate Freiheitsstrafe und 15.000 Euro Geldbusse.

Cavendishs nächster Streich?

Am Donnerstag erhalten die Sprinter die nächste Gelegenheit auf den Tagessieg. Von Tours geht es über 160,6 km nach Châteauroux. An diesen Ort hat Mark Cavendish – wie schon zwei Tage zuvor in Fougères – besonders gute Erinnerungen. In Châteauroux gewann der Brite vor 13 Jahren erstmals eine Etappe der Tour de France.