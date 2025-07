In einer eigenen Liga unterwegs: Reusser gewinnt Giro-Auftakt

Zeitfahren in Bergamo

Legende: Absolvierte das Zeitfahren am schnellsten Marlen Reusser. IMAGO / LaPresse

Marlen Reusser gewinnt die 1. Etappe des Giro d'Italia klar und sichert sich die Maglia Rosa.

Im Zeitfahren fährt die Bernerin 12 Sekunden schneller als ihre erste Verfolgerin Lotte Kopecky.

Premiere für Marlen Reusser: Die 33-Jährige schlüpfte am Sonntag zum 1. Mal in ihrer Karriere in die Maglia Rosa. Reusser sicherte sich das prestigeträchtige Jersey mit einem Sieg im Auftaktzeitfahren des Giro – und setzte gleichzeitig ein Zeichen.

Auf den 14,2 Kilometern in Bergamo fuhr die Movistar-Leaderin in einer eigenen Liga und nahm ihrer Konkurrenz 12 Sekunden und mehr ab. Ex-Teamkollegin Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) hielt vorab auf der ersten Streckenhälfte noch gut mit, hatte am Ende aber trotzdem deutlich das Nachsehen. Titelverteidigerin Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) verlor noch 4 Sekunden mehr. Elena Hartmann darf als 12. zufrieden sein. Sie büsste 44 Sekunden auf Reusser ein, aber bloss 4 Sekunden auf Rang 8.

Auf dem Weg zum Ziel nach Imola warten in den nächsten Tagen 2 Flachetappen, 3 Mittelgebirgsetappen und 2 Hochgebirgsetappen. Insgesamt sind knapp 940 km und 14'000 Höhenmeter zu bewältigen.

