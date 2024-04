Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Tom Pidcock lanciert die Ardennenklassiker mit seinem Sieg im Sprint beim Gold Race.

Knapp dahinter ist der Schweizer Marc Hirschi, er unterliegt Pidcock nur ganz knapp.

Topfavorit Mathieu van der Poel wird nach seinen Triumphen bei der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix nur 22.

Nach 253,6 gefahrenen Kilometern entschieden auf der Ziellinie beim Gold Race nur Zentimeter über Sieg oder «Niederlage». In diesem Fall mit dem schlechteren Ende für den kämpferisch fahrenden Marc Hirschi. Im Sprint hatte der Brite Tom Pidcock knapp die Nase vorn und holte sich den Sieg am Ardennenklassiker, Hirschi muss sich mit Rang 2 begnügen.

Legende: Hatte auch im Sprint die Nase vorn Tom Pidcock (in rot) vor unter anderem Marc Hirschi (in weiss). imago images/Photo News

Wenig los zu Beginn

Die ersten rund 210 Kilometer sind schnell erzählt: Eine erste Ausreissergruppe formierte sich rund 30 Kilometer nach dem Start. Das Feld hatte den Ausreissern zwischendurch bis zu 5 Minuten Vorsprung zugestanden. Nachdem die erste Ausreissergruppe gestellt worden war, fuhr das Feld während rund 20 Minuten geschlossen. Die zweite Ausreissergruppe wurde nach rund 25 Kilometern wieder gestellt.

Kaum war dies passiert, machte sich Marc Hirschi auf ins Scheinwerferlicht. Seiner Flucht schlossen sich mehrere Fahrer an, über 10 sollten es werden. Bis zum Anstieg am Geulhemmer 13 Kilometer vor Schluss blieb die Gruppe beisammen.

Hirschis Angriff fast belohnt

Am Geulhemmer griff der Schweizer aus der Spitzengruppe an – und dies erfolgreich. Mit Pidcock und den beiden Belgiern Tiesj Benoot und Mauri Vansevenant fuhren sie zu viert in Richtung Ziel.

Die restlichen Fahrer der vorherigen, grösseren Spitzengruppe blieben zwar in Schlagdistanz, kamen aber nicht mehr heran. Die vier Fahrer um Hirschi taktierten kaum und konnten damit den Sieg unter sich ausmachen. Als der Sprint angezogen wurde, lauerte Hirschi zunächst, versuchte sich dann auf der Seite durchzusetzen, doch Pidcock hatte knapp die Nase vorn.

03:05 Video Hirschi muss sich Pidcock knapp geschlagen geben Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 5 Sekunden.

Die anderen Schweizer

Stefan Küng und Jan Christen erreichten das Ziel mit rund 11 Sekunden Rückstand auf den Tagessieger Pidcock in der Gruppe um Topfavorit Mathieu van der Poel (22.). Küng wurde 29., Christen, der jüngste Fahrer im Feld, klassierte sich einen Rang dahinter. Mauro Schmid (86.) erreichte das Ziel mit über 6 Minuten Rückstand.

01:13 Video Hirschi: «Ich bin glücklich, wieder bei so einem grossen Rennen vorne dabei zu sein» Aus Sport-Clip vom 14.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

So geht es weiter

Damit ist die Ardennenwoche lanciert. Am Mittwoch steht die Flèche Wallonne an, am Sonntag der Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, das 4. Monument im Jahr 2024.