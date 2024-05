Legende: Regen in St. Gallen Auch in der Vergangenheit hatten die Organisatoren schon mit dem Wetter zu kämpfen (Archiv). Keystone/Steffen Schmidt

Den Dauerregen in weiten Teilen der Schweiz bekommt nun auch die Elite der Springreiter zu spüren. Aufgrund des schlechten Wetters musste der für Freitagnachmittag geplante Nationenpreis beim CSIO St. Gallen abgesagt werden. Im Vorjahr hatte die Schweizer Equipe den prestigeträchtigen Anlass beim Heimturnier zum zweiten Mal in Folge gewonnen.

«Die Sicherheit von Pferd und Reiter geht vor. Die Bodenverhältnisse lassen heute eine so anforderungsreiche Prüfung schlichtweg nicht zu», lässt sich OK-Präsidentin Nayla Stössel in einer Medienmitteilung zitieren.

Kein Jagdspringen am Samstag

Das Programm in St. Gallen schaut nun wie folgt aus: Am Samstag steht der Preis der MS Direct Group auf dem Programm. Der Wettkampf dient gleichzeitig als Quali für den Grand Prix. Dieser folgt dann am Sonntag (14:55 Uhr live in der SRF Sport App). Alle weiteren Prüfungen vom Wochenende, so auch das mit 80'000 Euro dotierte Jagdspringen vom Samstag, sind abgesagt worden.