Am Mittwoch war der Distanzritt aufgrund der grossen Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit abgebrochen worden. Die Belastung war vor allem für die Pferde gross: Von den 95 Tieren, die den Neustart in Angriff nahmen, mussten 53 nach dem Abbruch in einer Tierklinik behandelt werden. 52 dieser Pferde litten an Kreislaufproblemen, 32 mussten Infusionen bekommen. Zwei Pferde hatten Nierenprobleme, eines wurde eingeschläfert.