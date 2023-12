Der Romand wird beim Heimevent in Genf im Grand Prix 4. Der Sieg geht an den Deutschen Richard Vogel.

Nach dem Erfolg im Top-10-Final am Freitag kämpfte Steve Guerdat auch am Sonntag im Grand Prix um den Sieg. Als einziger Schweizer schaffte er es auf Dynamix de Belheme an seinem Heimevent ins Stechen, zusammen mit 6 anderen Reitern.

Doch im Gegensatz zum Freitag blieb ihm der grosse Wurf beim mit 1,1 Millionen Franken dotierten Grand-Slam-Wettkampf verwehrt. Der Olympiasieger ging als zweiter Reiter ein hohes Risiko ein und musste sich nach einem Abwurf kurz vor Schluss mit Platz 4 begnügen.

Zwei Deutsche auf dem Podest

Der Sieg ging an den Deutschen Richard Vogel auf United Touch S, gut zweieinhalb Sekunden vor Mark McCauley (IRL) auf GRS Lady Amaro und über 4 Sekunden vor Landsmann Christian Kukuk auf Checker 47. Das Top-Trio blieb ohne Fehler. Der Triumph von Vogel kam überraschend, weil der Deutsche das Stechen eröffnen musste.

Fuchs im Pech

Pech bekundete Martin Fuchs. Der Zürcher hatte bei der zuvor letzten Station der Grand-Slam-Serie im kanadischen Spruce Meadows gewonnen und ritt zusätzlich um einen Jackpot-Anteil von 500'000 Franken. Leone Jei riss im Normalparcours am vorletzten Sprung eine Stange, womit Fuchs das Stechen verpasste.