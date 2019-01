Der CSI Basel hat sich in der Elite der Pferdesportveranstaltungen etabliert. Am Sonntag berichtet SRF Sport live darüber.

Seit 10 Jahren wird in der St. Jakobshalle Pferdesport auf höchstem Niveau durchgeführt, dieses Jubiläum ist zugleich auch eine Premiere. Nach dem Rückzug des CSI Zürich hat sich das Basler OK um den Weltcup-Status bemüht und den Zuschlag des Pferdesport Weltverbandes erhalten.

Dies bedeutet, dass am Sonntag 40 Reiterinnen und Reiter um Weltcup-Punkte reiten. Basel ist die 10. von insgesamt 13 Weltcup-Stationen der laufenden Saison.

Steve Guerdat auf dem doppelten Platz 1

An der Hauptprüfung am Sonntag wird auch Steve Guerdat am Start sein. In der Weltcupwertung liegt er nach seinen Podestplätzen in Lyon und Madrid an der Spitze und hat sich für den Final im April bereits sicher vorqualifiziert.

Aber nicht nur in dieser Wertung ist der 36-jährige an der Spitze vorzufinden – auch in der Weltrangliste ist der Schweizer zuoberst. Die Weltrangliste erscheint monatlich, seit Januar 2019 ist Steve Guerdat auf Position 1.

Parallelen zum Tennis-Ranking

Die Weltrangliste der Springreiter ist gleich aufgebaut wie diejenige beim Tennis: Die Athleten können über 12 Monate Punkte sammeln und verteidigen. Wer an der Spitze ist, zeichnet sich mit regelmässigen Topresultaten aus. Steve Guerdat war bereits kurz nach seinem Olympiasieg 2012 temporär an der Weltranglistenspitze vorzufinden. Er ist nach Willi Melliger, Markus Fuchs und Pius Schwizer die vierte Schweizer Weltnummer 1.

Sendehinweis Verfolgen Sie die Hauptprüfung des CSI Basel am Sonntag live bei SRF sowie in unserer Sport App wie folgt: 1. Umgang, SRF info ab 14:10 Uhr

2. Umgang, SRF zwei ab 16:00 Uhr Es kommentiert Michèle Schönbächler an der Seite von Experte Daniel Etter.

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 10.01.2019 22:25 Uhr