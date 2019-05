Legende: Auch auf fremdem Pferd erfolgreich Steve Guerdat auf Albfuehren’s Bianca. Getty Images

Beim ersten CSIO Grandprix der Saison muss sich Steve Guerdat nur der Weltmeisterin Simone Blum geschlagen geben. Die Deutsche absolvierte den Stechparcours auf ihrer Goldstute DSP Alice 0,49 Sekunden schneller als Guerdat mit Albfuehren’s Bianca.

In La Baule blieben lediglich 8 Paare ohne Fehler im ersten Durchgang, im Stechen waren es noch deren vier. Bereits am Freitag war der 36-Jährige mit Bianca in der siegreichen Schweizer Equipe am Start, die Hauptprüfung vom Samstag gewann Guerdat mit der 9-jährigen Stute Flair.

Die Form stimmt

Zwei Wochen vor dem Heim-CSIO in St. Gallen präsentiert sich der Weltcupfinal-Sieger in bestechender Form. Am kommenden Wochenende wird der gebürtige Jurassier mit der Schweiz noch am CSIO in Rom im Einsatz sein.