Der Olympia-Zweite Steve Guerdat ist zurück im Wettkampfgeschehen. Der Jurassier steht im Aufgebot für den Nationenpreis beim CSIO St. Gallen am Freitag in einer Woche.

Legende: Bilden in St. Gallen ein Team Steve Guerdat und sein Olympiapferd Dynamix. EPA/Bjorn Larsson Rosvall

Obwohl sich der 42-Jährige für den Weltcupfinal in Basel Anfang April qualifiziert hatte, musste Steven Guerdat auf den prestigeträchtigsten Wettkampf im Jahr 2025 verzichten.

Stattdessen unterzog sich der erfolgreichste Schweizer Springreiter einer Rückenoperation und bangte sogar um seine sportliche Zukunft. Nun sitzt der Ausnahmekönner wieder im Turniersattel. Am kommenden Wochenende steht in Rom die Hauptprobe für St. Gallen an. Dort wird der Jurassier sein Olympiapferd Dynamix reiten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt den CSIO St. Gallen wie folgt: Freitag, 30. Mai: ab 16:25 Uhr

Samstag, 31. Mai: ab 17:55 Uhr

Sonntag, 1. Juni: ab 14:10 Uhr

Aufgebot bekannt

Peter van der Waaij, der Schweizer Equipenchef, berief neben Guerdat auch Martin Fuchs, Edouard Schmitz und Nadja Peter Steiner ins Aufgebot für den Nationenpreis beim Heim-CSIO. Nadja Peter Steiner hat mit der Stute Mila nach längerer Abwesenheit den Anschluss an die Weltspitze wieder geschafft.

Der Olympia-Teilnehmer Schmitz wird Gamin satteln, die Pferdewahl von Fuchs steht noch nicht fest. Die Schweiz strebt nach den Siegen 2022 und 2023 das Triple auf dem Gründenmoos an.