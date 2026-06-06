Die Schweizer Springreit-Equipe muss beim Jagdspringen beim CSIO St. Gallen ohne Podestplatz auskommen.

Am Tag nach dem Sieg im Nationenpreis konnten die Schweizer und Schweizerinnen beim CSIO in St. Gallen nicht mehr ganz so überzeugen. Im Jagdspringen klassierte sich Martin Fuchs auf Love de Vie als bester Schweizer auf dem 7. Rang. Er leistete sich einen Abwurf.

Auch Barbara Schnieper (Toronto Raptor) und Dominik Fuhrer (Goodluck de la Bauche) ritten als 9. und 12. ins Preisgeld. Die weiteren Schweizer, auch der mehrfache Sieger Pius Schwizer (Epsilon de Roulard), reihten sich weiter hinten ein. Steve Guerdat (Easy Star de Talma) brach seinen Durchgang ab.

Sieg in die USA

Gewonnen wurde das Jagdspringen vom 57-jährigen US-Amerikaner Aaron Vale. Auf Gray's Inn blieb er fehlerfrei und stellte mit 88,91 Sekunden die schnellste Zeit auf. Das Podest komplettierten der Brasilianer Pedro Veniss (Gershwin Dromelle) und der Brite Harry Charles (Bandit).

Den Abschluss und Höhepunkt bildet am Sonntagnachmittag der mit 500'000 Euro dotierte Grand Prix.

Übersicht