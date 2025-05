Per E-Mail teilen

Pius Schwizer gewinnt auf Nadale van Dorperheide das Jagdspringen im Rahmen des CSIO St. Gallen.

Mit Olympiasieger Steve Guerdat auf Easy Star belegt ein weiterer Schweizer Rang 2.

Der Grand Prix als Höhepunkt des CSIO findet am Sonntag statt.

Pius Schwizers Vorsprung auf den ebenfalls fehlerfreien Steve Guerdat betrug 45 Hundertstel. Beide brachten ihre Pferde in engen Radien an die Hindernisse heran. Olivier Robert (FRA/mit Espri du Figuier) auf Rang 3 lag bereits neun Zehntel hinter Guerdat.

Mehrere weitere Reiter gingen ein hohes Risiko ein und lagen bei den Zwischenzeiten auf dem Gründenmoos zeitweise vor dem Schweizer Duo – bis sie jeweils durch einen Abwurf (4 Strafsekunden) zurückgeworfen wurden.

Einen guten Auftritt legte auch Niklaus Rutschi hin, der mit Oxana Rang 5 belegte und sich damit vor dem französischen Mitfavoriten Roger-Yves Bost klassierte.

Gillioz gewinnt Cupfinal

Für Schwizer war es der zweite Podestplatz am selben Tag. Der 62-Jährige hatte am frühen Nachmittag beim Schweizer Cupfinal auf Tibo van de Blokvenhoeve den 2. Platz belegt, hinter dem Walliser Guillaume Gillioz auf Remix und vor Barbara Schnieper mit Toronto Raptor. Titelverteidiger Guerdat verzichtete.

So geht es weiter

Am Sonntag findet in St. Gallen der Grand Prix statt. SRF überträgt ab 14:15 Uhr im Livestream in der Sport App, später zudem auf SRF zwei.