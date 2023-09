Der Jurassier sichert sich an den Titelkämpfen in Italien auf Dynamix de Belheme die Goldmedaille.

Steve Guerdat darf sich mit 41 Jahren erstmals Europameister nennen. Der Jurassier nutzte in Mailand seine gute Ausgangslage, die er sich im Jagdspringen sowie in den beiden Umgängen des Nationenpreis geschaffen hatte und sicherte sich dank zwei fehlerlosen Umgängen im Einzel die Goldmedaille.

Für den Schweizer ist es die erste EM-Einzelmedaille seiner Karriere. Guerdat war 2012 in London Olympiasieger geworden, 2018 holte er an der WM in den USA zudem Bronze. An Europameisterschaften konnte er bisher nur mit dem Team, nicht aber im Einzel reüssieren. Guerdat ist der dritte Schweizer Europameister nach Willi Melliger und Martin Fuchs.

Dank 5 Nullrunden zu Gold

Guerdat hatte vor den beiden Einzel-Durchgängen am Sonntag mit nur 0,43 Punkten Rückstand auf Jens Fredricson Zwischenrang 2 belegt. Während sich der Schwede auf dem engen Kurs im 1. Umgang einen Abwurf leistete, blieb der Schweizer ohne Fehler und übernahm die Führung.

Im finalen Durchgang hielt Guerdat im Sattel der erst zehnjährigen Stute Dynamix de Belheme dem Druck stand. Das Gespann blieb erneut fehlerlos. Dem Schweizer gelang damit das Kunststück, als einziger Reiter in allen fünf Runden ohne Abwurf durchzukommen.

Auf der historischen Anlage der Rennbahn Snai San Siro schafften hinter Guerdat der Deutsche Philipp Weishaupt und der Franzose Julien Epaillard den Sprung auf das Podest.