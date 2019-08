An der Europameisterschaft in Rotterdam möchten die Schweizer Springreiter auf ihren Top-Pferden nach den Medaillen greifen.

Legende: Feiert mit 53 Jahren sein EM-Debüt vor grossem Publikum Niklaus Rutschi Freshfocus

Als drittstärkste Nation in der Geschichte des kontinentalen Championats greifen die Schweizer Springreiter am Mittwoch ins Wettkampfgeschehen in Rotterdam ein. Vorne mit dabei sind Steve Guerdat und Martin Fuchs, die Nummern 1 und 4 der Weltrangliste.

Der gebürtige Jurassier und der Zürcher setzen auf ihre Pferde Bianca und Clooney, mit denen sie an den vergangenen Weltreiterspielen in Tryon bereits Bronze und Silber gewonnen haben. Neben Guerdat und Fuchs zählen Paul Estermann mit Lord Pepsi und Beat Mändli mit Dsarie zum Schweizer Quintett.

EM-Premiere noch vor der Pension

Der fünfte im Bunde heisst Niklaus Rutschi und ist 53 Jahre alt. Drei Jahrzehnte und knapp 5000 Starts an Nationenpreisen brauchte der Luzerner, um am Mittwoch in Rotterdam endlich an seiner ersten EM der Springreiter teilnehmen zu dürfen.

«Als Reiter habe ich bereits ein paar Kilometer auf dem Tacho», meinte Rutschi gegenüber der SonntagsZeitung. Gemeinsam mit seinem 11-jährigen Wallach Cardano hat auch er eine Medaille im Visier.