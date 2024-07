Wie der Verband Swiss Equestrian bekannt gab, starb die Olympia-Teilnehmerin an den Folgen ihrer Alzheimer-Erkrankung.

Legende: War eine der erfolgreichsten Schweizer Dressurreiterinnen Marcela Krinke Susmelj. imago images/Bildbryan

Die ehemalige Schweizer Dressur-Kaderreiterin und Olympia-Teilnehmerin Marcela Krinke Susmelj ist tot. Die 58-Jährige verstarb am 17. Juli an den Folgen ihrer Alzheimer-Erkrankung. Dies gab der Verband Swiss Equestrian bekannt.

Krinke Susmelj gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Dressurreiterinnen aller Zeiten. Sie nahm 2016 an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro teil und war 2009 und 2010 mit Corinth sowie 2012, 2013, 2016 und 2017 mit smeyers Molberg Schweizer Meisterin in der Dressur.

Als sie 2019 mit nur 54 Jahren die Diagnose Alzheimer erhielt, verzichtete Krinke Susmelj auf die Kaderzugehörigkeit sowie weitere Turnierstarts und lebte fortan mit ihrem ebenfalls kürzlich verstorbenen Ehemann Ivan Susmelj zurückgezogen.