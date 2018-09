Die Schweizer Springreiter um Steve Guerdat liegen an den Weltmeisterschaften in Tryon nach dem Jagdspringen auf Kurs.

Steve Guerdat stellte als zweitletzter der 124 Starter die Bestzeit auf und ziert die Spitze der Einzelwertung. «Bianca hat mir ihrer Grundschnelligkeit einen grossen Anteil am Erfolg», sagte der gebürtige Jurassier, der für den Tagessieg nebenbei ein Preisgeld von rund 30'000 Franken einstrich.

Zuvor hatten auch Martin Fuchs mit Clooney und Janika Sprunger im Sattel von Bacardi brilliert. Sie nehmen mit 0,68 und 1,96 Zählern Rückstand die Zwischenplatzierungen 5 und 16 ein. Der fehlerhafte Ritt von Werner Muff (70.) fällt dank des Streichresultats aus der Wertung.

Medaille im Visier

Die Schweizer Equipe peilt an den Weltreiterspielen in North Carolina eine Team-Medaille an. Als Minimum soll ein 6. Platz her. Dieser würde die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020 in trockene Tücher legen. Am Donnerstag und Freitag folgen je ein Umgang analog zum Nationenpreis.