Steve Guerdat gewinnt die hochdotierte Weltcupprüfung am CSI Basel.

Der Jurassier siegte nach einem brillanten Stechen auf Victorio vor dem Franzosen Julien Epaillard und dem Belgier Pieter Devos.

Guerdat war somit die dominierende Figur des Wochenendes. Im Sattel von Victorio hatte er am Freitagabend bereits im Grand Prix triumphiert.

In den letzten beiden Jahren durfte die Schweiz am Heim-Bewerb bereits jubeln. Da triumphierte jeweils Martin Fuchs auf Clooney, der in der laufenden Saison auch die Führung in der Weltrangliste innehat.

Die Gunst der Stunde nutzte in diesem Jahr in Basel aber Steve Guerdat. Der Jurassier, der bereits am Grand Prix vom Freitag triumphieren konnte, sorgte damit zum dritten Mal in Serie für Schweizer Festspiele in Basel. Im Stechen legte Guerdat eine Zeit hin, an der sich sämtliche Mitstreiter die Zähne ausbissen.

Sprunger springt in die Top Ten

Unter den 15 Paaren im Stechen befanden sich drei Schweizer Duos. Janika Sprunger, in der Nähe von Basel aufgewachsen, wurde auf King Edward nach zwei fehlerfreien Umgängen mit Platz 9 belohnt. Jane Richard Philips mit Clipper belegte nach einem Abwurf den 14. Rang.

Martin Fuchs hingegen musste die Titelverteidigung auf Silver Shine bereits beim ersten Hindernis des Normal-Parcours nach einem Abriss abschreiben.

Legende: Auf ihn ist Verlass Steve Guerdat auf Victorio. Keystone

