Nun ist es offiziell: Der CSIO St. Gallen will auch künftig in der Top-Liga mitspielen. Der Event bewirbt sich für die League of Nations. Die Nationenpreis-Serie der Springreiter wird vom Weltverband FEI auf das Jahr 2024 hin gewaltig umgekrempelt. Die League of Nations wird künftig ein globales Format, bei dem weltweit die besten zehn Nationen jedes Mal gegeneinander antreten.

Die neue Serie wird an mindestens fünf Qualifikations-Events plus einem Final inszeniert. Auch wenn es ein paar Destinationen mehr werden sollten, ist schon jetzt klar, dass einige traditionelle Veranstalter über die Klinge springen müssen, zumal zwei der fünf Turniere ausserhalb Europas ausgetragen werden. Die Chancen des CSIO St. Gallen sind bestimmt intakt, am 18. Juli will die FEI entscheiden. (sda)