Die Schweizer Equipe um Fuchs, Schmitz, Schwizer und Guerdat setzt beim Heimwettkampf zur erfolgreichen Aufholjagd an.

Erster Schweizer Heimsieg in St. Gallen seit 26 Jahren

Nationenpreis in St. Gallen

Im 2. Durchgang blieben mit Martin Fuchs, Edouard Schmitz und Pius Schwizer am Nationenpreis beim CSIO St. Gallen gleich 3 Schweizer fehlerfrei und ebneten damit den Weg für Historisches: Es war der 1. Schweizer Sieg seit 26 Jahren bei der bedeutendsten Reitsportveranstaltung der Schweiz und der 1. Heimsieg seit 22 Jahren.

In der Ostschweiz gewann die Equipe von Michel Sorg mit 8 Strafpunkten vor den Niederlanden und Grossbritannien mit je 12 Zählern. Nach Wettkampfhälfte hatte die Schweizer Equipe hinter den Briten (4 Strafpunkte) und den Niederlanden (8 Punkte) gelegen.

02:18 Video Fuchs auch im 2. Durchgang fehlerfrei Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Den Schweizer Sieg besiegelte der Brite John Whitaker mit einem Abwurf bei seinem letzten Ritt, davor waren die beiden Nationen mit je 8 Strafpunkten ex aequo gewesen. So kam es gar nicht erst zu einem Stechen, in dem der im 2. Durchgang nicht gestartete Schweizer Steve Guerdat möglicherweise doch noch angetreten wäre.

Fuchs in Höchstform

Einen perfekten Wettkampftag legte Fuchs auf Pferd Leone mit 2 Blankoritten hin, womit er das Wochenende nach dem Triumph beim Grand Prix vom Samstag in St. Gallen perfekt abschloss.

Schliessen 01:28 Video Schwizer: «Bin im 1. Durchgang zu brav geritten» Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden. 01:35 Video Schmitz: «Es ist der absolute Wahnsinn» Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.