Der Schweizer Springreiter Steve Guerdat glänzte am Fünfsterne-CSI-W in Lyon auf Bianca.

Guerdat GP-Zweiter in Lyon

Olympiasieger Steve Guerdat von 2012 blieb im Stechen in 35,34 Sekunden fehlerlos. Am Ende musste sich der Jurassier in Lyon nur dem Deutschen Daniel Deusser auf Tobago (34,60 Sekunden) geschlagen geben.

Bereits an den Weltreiterspielen in Tryon Mitte September hatte Guerdat mit einer bronzenen Einzel-Medaille aufhorchen lassen.