Legende: Muss für Basel passen Steve Guerdat. Imago/Bildbyran

Trotz monatelanger gesundheitlicher Probleme und Schmerzen schaffte Steve Guerdat am vergangenen Wochenende in Göteborg auf den letzten Drücker die Qualifikation für den Weltcupfinal in Basel. Nun haben die Ärzte dem Weltranglistenzweiten eine dringend nötige Operation und eine damit verbundene Zwangspause verordnet. Davon berichtet Guerdat in den sozialen Medien.

«Tatsächlich hatte ich in letzter Zeit ein paar gesundheitliche Probleme. Kurz vor Weihnachten wurde ich erfolgreich am Meniskus operiert. Und vergangenen Dienstag musste ich wegen eines Bandscheibenvorfalls dringend operiert werden», schrieb der 42-jährige Romand.

Teilnahme «undenkbar»

Laut den Ärzten sei es «undenkbar», am Weltcupfinal Anfang April teilzunehmen. «Ich werde erstmal Zeit brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen und vor allem auch wieder reiten zu können», so Guerdat. Es falle ihm schwer, das zu akzeptieren. «Aber der Schmerz und die Angst der letzten Tage haben mir auch bewusst gemacht, dass es trotz aller Leidenschaft, die ich für meinen Sport habe, sinnlos ist, wenn die Gesundheit nicht mitspielt.»

Für die Organisatoren in Basel ist Guerdats Fehlen ein herber Dämpfer. Der Jurassier ist mit drei Siegen der Rekordmann des Weltcupfinals, der inoffiziell als Hallen-Weltmeisterschaft betitelt wird. Nun bleibt Guerdat beim für die Schweizer wichtigsten Championat des Jahres 2025 die Chance verwehrt, mit einem Triumph alleiniger Rekordhalter zu werden. Mit Edouard Schmitz und Martin Fuchs sind damit noch zwei Schweizer in Basel am Start.