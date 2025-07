Die Schweizer Equipe verlässt die EM im Springreiten in La Coruna ohne Medaille. Gold geht nach Deutschland.

Keine Medaille in Spanien: Schweizer Trümpfe stechen nicht

Reit-EM in La Coruna

Mit drei helvetischen Top-Ten-Paaren angetreten, misslang aus Schweizer Sicht der vierte von fünf Umgängen. Das Pferd von Titelverteidiger Steve Guerdat riss die Planke am letzten Sprung. Der Jurassier fiel vom dritten Zwischenrang auf Platz 12 zurück und schaffte gerade noch die Qualifikation für den fünften Umgang.

Zu viele Fehler

Dort kamen mit dem Championats-Neuling nochmals zwei Fehler hinzu. Am Ende belegte Guerdat in La Coruna als bester Schweizer Rang 12. Der Jurassier liess sein Top-Pferd Dynamix in der Schweiz und testete bei der EM, bei der keine Olympia-Tickets vergeben wurden, den Wallach Iashin Sitte für höhere Aufgaben.

Nadja Peter Steiner auf Mila unterlief zum Eingang der Dreierkombination ein Fehler. Janika Sprunger musste eine Verweigerung von Orelie hinnehmen. Auf dem Weg vom Sprung nach dem Wassergraben zum nächsten Hindernis stimmte die Abstimmung zwischen Reiterin und Pferd nicht. Die Schwyzerin und die Baslerin belegten die Ränge 15 beziehungsweise 25.

Martin Fuchs, der wie Guerdat nicht mit dem Top-Pferd an die Nordwest-Küste Spaniens reiste, sowie Géraldine Straumann hatten es nicht unter die Top 25 für den Finaltag im Einzel geschafft.

Erste Goldmedaille für Vogel

Als führender Reiter behielt Richard Vogel am Sonntag die Nerven und zeigte zwei Blankorunden. Er sorgte für den 16. deutschen Einzel-Titel bei einer EM – für die Schweiz waren einzig Guerdat 2023, Fuchs 2019 und Willi Melliger 1993 erfolgreich. Zweiter wurde der Brite Scott Brash mit Hello Folie vor dem Belgier Gilles Thomas auf Ermitage Kalone.