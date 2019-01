Steve Guerdat steht wieder an der Spitze der Weltrangliste. Der 36-Jährige löste im Ranking den Niederländer Harrie Smolders ab.

Der Olympiasieger von London 2012 hatte im November 2012 schon einmal die Weltrangliste, die monatlich erscheint, angeführt.

Seine Rückkehr auf den Thron verdankt der WM-Dritte von Tryon den starken Resultaten im vergangenen Monat, so auch dem Sieg im Top-Ten-Final an seinem Heimturnier in Genf.

Prominente Vorgänger

Guerdat ist die vierte Schweizer Nummer 1 in der Geschichte des Springreitens. Vor ihm haben dies auch Willi Melliger, Markus Fuchs und Pius Schwizer geschafft.