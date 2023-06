Legende: Gehörten 2022 zum Sieger-Quartett Martin Fuchs auf «Leonie Jei». Keystone/Christian Merz

Erleichterung, Freude und Stolz: Vor einem Jahr gewann die Schweizer Springreiterequipe endlich wieder den CSIO in St. Gallen. 22 Jahre lang gab es keinen Schweizer Sieg im Gründenmoos, bis 2022. Den Sieg sicherten sich die Schweizer in der Zusammensetzung Martin Fuchs, Steve Guerdat, Pius Schwizer und Edouard Schmitz.

01:18 Video Archiv: Premiere im 21. Jahrhundert: Schweizer Team gewinnt beim CSIO St. Gallen Aus Sport-Clip vom 06.06.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Mit diesem Quartett hätte die Schweizer Equipe heuer den Titel verteidigen wollen. Nachdem sich Schwizers «Vancouver de Lanlore» nicht fit gezeigt hatte, musste der Hengst zurückgezogen werden. Zum Einsatz kommt damit Ersatzreiter Bryan Balsiger mit «Dubai du Bois Pinchet». Der 24-Jährige vertrat die Schweizer Equipe bereits an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

Der Nationenpreis findet in diesem Jahr wieder an seinem alten Platz – am Freitag – statt. Vor 5 Jahren verlegten die Organisatoren den Wettkampf zwischen den Nationen auf den Sonntag, quasi als krönender Abschluss des 4-tägigen Events im Gründenmoos. Aus sportlichen Überlegungen hat man den Nationenpreis nun wieder auf den angestammten Platz am Freitag verschoben.

Der Heim-CSIO ist für uns enorm wichtig.

«Es war der Wunsch der Sportlerinnen und Sportler», sagt OK Präsidentin Nayla Stössel. Damit wird am Sonntag der Platz für den Grand Prix frei. Die Reiterinnen und Reiter haben so die Möglichkeit, sich über mehrere Tage die Qualifikation für die wichtigste Einzelprüfung des Turniers zu sichern.

Olympiaqualifikation im Fokus

Die Schweizer Springreiter haben sich das Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris noch nicht gesichert. Die letzten beiden Möglichkeiten haben sie an den Europameisterschaften im August, wo drei Plätze vergeben werden. Den letzten Platz für die Spiele gibt es am Nationenpreis-Final im Herbst.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den CSIO St. Gallen wie folgt bei SRF und in der SRF Sport App: Freitag, 2.6.: Nationenpreis ab 16:40 Uhr auf SRF zwei

Samstag, 3.6.: Jagdspringen ab 17:55 Uhr auf SRF zwei

Sonntag, 4.6.: Grand Prix ab 14:25 Uhr (Start im Web, Wechsel auf SRF zwei)

Das prioritäre Saisonziel von Equipenchef Michel Sorg ist es, sich für Paris zu qualifizieren. «Der Heim-CSIO ist für uns enorm wichtig. Mit einem guten Start in die Saison möchten wir Schwung für die Europameisterschaften in Mailand holen, wo wir ebenfalls Titelverteidiger sind und die Olympiaqualifikation schaffen wollen», sagt der Equipenchef.