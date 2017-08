Schweizer Team auf Medaillenkurs

Heute, 18:12 Uhr

Die Schweizer Springreit-Equipe belegt an der EM in Stockholm nach dem 1. Umgang des Team-Wettbewerbs den 2. Rang. An der Spitze liegt Gastgeber Schweden.

Bild in Lightbox öffnen. Martin Fuchs blieb im 1. Team-Durchgang als einziger Schweizer ohne Fehler.

Vor dem abschliessenden Umgang am Freitagabend liegt die Schweizer Equipe hinter Schweden auf Platz 2.

Der Vorsprung auf die nächsten Verfolger Belgien und Irland beträgt weniger als einen Punkt.

agenturen/nur