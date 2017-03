Schweizer Trio überzeugt zum Auftakt

Dem Titelverteidiger Steve Guerdat glückt mit einem 3. Rang der Auftakt zum Weltcupfinal in Omaha. Auch Romain Duguet und Martin Fuchs liegen auf den Positionen 6 und 7 gut im Rennen.

Mit dem Amerikaner McLain Ward im Sattel von Azur setzte sich in der ersten Prüfung, einem Jagdspringen, einer der Favoriten durch. Steve Guerdat, der nach den Siegen von 2015 in Las Vegas und 2016 in Göteborg zweifache Titelverteidiger, verlor auf seiner elfjährigen Stute Bianca 79 Hundertstel und wurde Dritter.

Twentytwo des Biches überzeugt bei Premiere

Auch die beiden weiteren Schweizer Teilnehmer verschafften sich eine gute Ausgangslage. Romain Duguet führte die Stute Twentytwo des Biches sicher und schnell durch den 160 Zentimeter hohen Parcours. Die Zeit von 60,88 Sekunden reichte am Ende für den 6. Platz.

Clooney in Form

Martin Fuchs vertraute auf Clooney und wurde nicht enttäuscht. Das Paar harmonierte prächtig und realisierte Zwischenrang 7.

Die 2. von 3 Prüfungen, ein Springen mit Stechen, findet in der Nacht von Freitag auf Samstag statt. Das Finale steigt dann am Sonntagabend Schweizer Zeit mit 2 weiteren Umgängen.

Das sagen die Schweizer:

Steve Guerdat: «Ich bin sehr glücklich, Bianca ist fantastisch gesprungen. Sie hat unglaublich viel Qualität. Nun warten noch 2 schwere Prüfungen.»

Romain Duguet: «Ich wollte nicht alles riskieren, aber trotzdem vorne mit dabei sein. Das ist mir sehr gut gelungen. Twentytwo hat sich an ihrem ersten Championat hervorragend präsentiert.»

Martin Fuchs: «Mein Ziel in dieser Prüfung waren die Top 12, das habe ich klar erreicht. Ich bin sehr zufrieden. Clooney ist toll in Form.»

