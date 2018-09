Das Voltige-Team Lütisburg hat an den Weltreiterspielen in Tryon die Silbermedaille gewonnen. Die Mannschaft mit Longenführerin Monika Winkler-Bischofberger hegte gar Goldambitionen, nahm sie doch den dritten und letzten Wettkampfteil mit nur einem Hundertstelpunkt Rückstand in Angriff. Allerdings gelang auf Rayo de la Luz beim Saisonhöhepunkt kein perfekter Auftritt. Deutschland sicherte sich mit 8,638 Punkten Gold. Die Schweiz (8,433) verteidigte immerhin Silber gegenüber Österreich (8,198) erfolgreich.