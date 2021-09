1. Prüfung (Jagdspringen/150 m/50'000 Euro/4 Strafsekunden pro Abwurf): 1. David Will (GER), C Vier, 71,66 Sekunden (0 Strafsekunden). 2. Peder Fredricson (SWE), Catch Me Not, 72,58 (0). 3. Douglas Lindelöw (SWE), Casquo Blue, 73,99 (0). - Ferner: 5. Martin Fuchs (SUI), Leone Jei, 74,27 (0). 12. Bryan Balsiger (SUI), Courage, 75,68 (4). 13. Elian Baumann (SUI), Campari, 75,95 (0). 14. Steve Guerdat (SUI), Maddox, 75,96 (4).



Stand Einzel (1/5): 1. Will 0 Strafpunkte. 2. Fredricson 0,46. 3. Lindelöw 1,17. - Ferner: 5. Fuchs (TV) 1,31. 12. Balsiger 2,01. 13. Baumann und Guerdat, je 2,15.





Stand Team (1/3): 1. Schweden 3,59. 2. Deutschland 4,77. 3. Schweiz 5,47.