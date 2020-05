Im Gegensatz zu vielen anderen Profisportlern veränderte die Corona-Pandemie bei Steve Guerdat nichts an seinen Trainingsbedingungen. Die aktuelle Weltnummer 1 im Springreiten konnte mit seinen Pferden auf dem eigenen Hof zuhause normal weiter trainieren.

Wir vergessen oft, wie viel Glück wir hier, besonders in der Schweiz, haben.

Der 37-Jährige äusserte sich im Insta-Live mit SRF kritisch dazu, dass viele Menschen zurzeit über ihre Probleme klagen: «Wir vergessen oft, wie viel Glück wir hier, besonders in der Schweiz, haben.» Guerdat betrachtet die aktuelle Krise als Lektion für die Gesellschaft und hofft, dass Solidarität gegenüber Menschen in Not auch in Zukunft vermehrt vorgelebt wird.

Legende: Der Spass steht für ihn beim Reiten im Vordergrund Steve Guerdat. Keystone

Kritik am Geldfokus

Guerdat ist der Auffassung, dass sein Sport von vielen Menschen unterschätzt wird und wünscht sich mehr Beachtung für das Reiten in den Medien. Den Springreiter stört es zudem, dass bei vielen Spitzenathleten das Geld die Hauptmotivation geworden sei: «Sport soll ein Hobby, ein Spiel mit Spass sein. Doch es geht leider immer mehr nur um Preisgelder und um bessere Verträge.»