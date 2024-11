Per E-Mail teilen

Am Sonntag hat den CSIO St. Gallen eine Hiobsbotschaft erreicht: Die Veranstaltung in der Ostschweiz gehört im kommenden Jahr nicht mehr zu den vier Turnieren der League of Nations.

«Es war ein Schock und gleichzeitig ein Affront gegenüber der gesamten Pferdesport-Familie in der Schweiz», findet Damian Müller deutliche Worte. Der Präsident von Swiss Equestrian nimmt am Dienstag gegenüber SRF Stellung zum Verlust des lukrativen Status.

04:08 Video Müller: «Es ist eine Enttäuschung für eine der wichtigsten Reitveranstaltungen der Welt» Aus Sport-Clip vom 11.11.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 8 Sekunden.

Trotz einer Laufzeit bis 2027 wurde der CSIO aus dem Vertrag mit dem Internationalen Reitsport-Verband FEI gekippt. Die Verantwortlichen begründeten die Ausbootung mit der «Ungewissheit betreffend der zukünftigen Pläne für die Arena in St. Gallen».

Die letztjährige Ausgabe war wortwörtlich ins Wasser gefallen. Der viele Regen verunmöglichte eine sichere Durchführung – die Bodenverhältnisse liessen den Organisatoren in Absprache mit dem internationalen Verband keine andere Wahl.

Dialog? Fehlanzeige

Der überraschte Müller kritisiert hauptsächlich die Endgültigkeit des Entscheids – und, dass keine Zusammenarbeit stattgefunden habe. «Man hätte uns sagen können, welche Massnahmen bis wann getroffen werden müssten.» Man sei bereits dran, das Terrain aufzuwerten, um zum Beispiel das Wasser besser ablaufen zu lassen.

Gemäss Müller sei hinter vorgehaltener Hand auch «Dreck geworfen worden» von anderen Verbänden, namentlich dem deutschen und dem schwedischen, in Richtung des CSIO St. Gallen. Auch hier habe niemand das Gespräch gesucht.

Saint-Tropez ersetzt St. Gallen

Anstelle von St. Gallen gehört neben Abu Dhabi, Ocala (Florida) und Rotterdam nun Saint-Tropez in Südfrankreich zum Kreis der Veranstalter der auf dieses Jahr hin neu lancierten Nationenpreis-Serie.

Das soll aber nicht für immer so bleiben, ginge es nach Swiss Equestrian und dem CSIO-OK. Müller: «Wir werden weiter darum kämpfen.»