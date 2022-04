Nach dem ersten Tag des Weltcupfinals der Springreiter in Leipzig liegt der Schweizer Martin Fuchs an der Spitze.

Der Weltcupfinal der Springreiter in Leipzig hat für Martin Fuchs ideal begonnen. Der 29-jährige Schweizer zeigte auf Chaplin bei der ersten von drei Finalprüfungen im Jagdspringen eine makellose Leistung und führt das Klassement an.

Dank seiner schnellen und fehlerlosen Leistung übernahm der Weltranglistendritte in 65,11 Sek. mit knapp einer Sekunde Vorsprung auf die Konkurrenz die Spitze. Der Österreicher Max Kühner und der Ire Conor Swail folgen auf den Rängen zwei und drei.

Guerdat mit drei Abwürfen

Weniger gut erging es Steve Guerdat, dem zweiten Schweizer im 35-köpfigen Feld. Der Sieger von 2015, 2016 und 2019 verzeichnete auf Victorio Des Frotards drei Abwürfe und schaffte es deshalb mit 9 Strafpunkten nur auf den 25. Rang (75,02 s).

Am Freitag und Sonntag geht es in Leipzig mit den Final-Prüfungen weiter. Die Springreiter können dieses Jahr erstmals seit 2019 wieder an einem Weltcupfinal antreten, nachdem die vergangenen beiden Austragungen wegen Corona hatten abgesagt werden müssen.