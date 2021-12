Genf. Fünfsterne-CHI. Top-Ten-Final (500'000 Franken, 165 cm, A, 2 Umgänge): 1. Ben Maher (GBR), Explosion W, 0+0/49,57. 2. Henrik von Eckermann (SWE), King Edward, 0+0/51,16. 3. Jérôme Guery (BEL), Quel Homme de Hus, 0+4/53,98. 4. Kevin Staut (FRA), Tolede de Mescam Harcour, 4+0/54,14. 5. Daniel Deusser (GER), Killer Queen VDM, 0+5/65,02. 6. Scott Brash (GBR), Hello Jefferson, 5+0/61,78. 7. Steve Guerdat (SUI), Victorio Des Frotards, 4+4/53,02. 8. Peder Fredricson (SWE), Catch Me Not S, 4+4/53,79. 9. Kent Farrington (USA), Austria 2, 4+4/57,43. 10. Martin Fuchs (SUI), Chaplin, 8+4/57,07.