Legende: Eine Girlande aus Rosen für den Sieger Jockey Javier Castellano bewundert den Preis für seinen siegreichen Hengst Mage. Imago/Sipa USA

Der Hengst setzte sich in Louisville dank eines starken Schlussspurts vor Two Phil's, geritten von Jareth Loveberry (USA), und Favorit Angel of Empire mit Jockey Flavien Prat (FRA) durch. 150'000 Zuschauer wohnten dem Rennen bei, das als eines der berühmtesten der Welt gilt.

Der Zieleinlauf beim Kentucky Derby

Dem Siegerpferd wird traditionsgemäss eine Girlande aus über 400 Rosen umgehängt, die auf grünen Satin genäht werden. Ebenso traditionsgemäss werden die Rosen in einem Zeremoniell von Navy-Soldaten auf dem Gelände bewacht und dann dem Sieger übergeben.

00:29 Video Rituale gehören dazu: Die Anlieferung der Sieger-Rosen Aus Sport-Clip vom 07.05.2023. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

7 Pferde eingeschläfert

Die Rennwoche an der Churchill-Downs-Strecke wurde von mehreren Todesfällen überschattet. Innerhalb von 10 Tagen starben 7 Pferde. Darunter befanden sich auch 2 Tiere aus dem Samstagsprogramm, die nach Rennverletzungen eingeschläfert werden mussten.

Das Kentucky Derby bildete den Auftakt zur sogenannten «Triple Crown». Es folgen die «Preakness Stakes» am 20. Mai in Baltimore (Maryland) und die «Belmont Stakes» im Juni in New York.