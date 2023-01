Legende: Edouard Schmitz Nicht viel hat gefehlt, und der Romand wäre in Amsterdam sogar zum durchschlagenden Erfolg gekommen. Keystone-Archiv/Georgios Kefalas

Reiten: Schmitz bringt sich in Position für den Saison-Schlusspunkt

Der Genfer Edouard Schmitz mit Quno belegte beim Weltcupspringen in Amsterdam Platz 2 hinter dem siegreichen Franzosen Julien Epaillard im Sattel von Donatello. Die gute Schweizer Bilanz rundete Alain Jufer mit Dante ab. Das Paar erreichte im Stechen den 4. Rang der mit 160'000 Euro dotierten Prüfung. Die Resultate von Amsterdam führen zum Zusammenschluss der Schweizer Kandidaten für das Weltcupfinale in Omaha von Anfang April. Nach 12 von 14 Stationen der Westeuropa-Liga belegt Schmitz in der Weltcup-Wertung Zwischenrang 16, dicht gefolgt von Pius Schwizer (22.), Steve Guerdat (25.) und Bryan Balsiger (29.). Die Top 18 plus der Titelverteidiger Martin Fuchs reisen in die USA zum Höhepunkt der Hallensaison.