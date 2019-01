Weltcup am CSI Basel

Legende: Video Fuchs feiert Heimsieg in Basel abspielen. Laufzeit 02:00 Minuten.

Fuchs feiert Heimsieg in Basel

Der 26-jährige Zürcher setzte sich mit zwei Nullfehlerritten in der mit 210'000 Franken dotierten Prüfung im Stechen gegen Marc Houtzager (Ho) und Pieter Devos (Be) durch.

Am Schluss entschied die Zeit über den Sieger: Weil Fuchs den Parcours über eine Sekunde schneller absolvierte als Houtzager, konnte er sich vor heimischem Publikum feiern lassen.

Zweiter Sieg in Folge

Fuchs hatte bereits im vergangenen Jahr auf seinem Schimmel die Hauptprüfung von Basel gewonnen. Damals zählte der Event am Rheinknie noch nicht zum Weltcup. Vergangenen November hatte der WM-Zweite in Lyon mit «Clooney» erstmals in einem Weltcupspringen triumphiert.

Steve Guerdat erreichte Platz 10. Der Weltranglisten-Erste verzeichnete mit seinem Pferd «Venard de Cerisy» einen Abwurf. Er bleibt dennoch Führender in der Weltcup-Wertung. Zweitbeste Schweizerin hinter Fuchs war Nadja Peter Steiner. Sie verpasste das Stechen auf «Saura de Fondcombe» nur wegen Zeitüberschreitung.

Beerbaums Pech

Zahlreichen Mitfavoriten bereiteten die Hindernisse in der St. Jakobshalle Mühe. Der Deutsche Ludger Beerbaum landete am Ende des Klassements, nachdem Pferd Casello vor einer schwierigen Kombination gescheut hatte.

Sendebezug: sportlive, SRF info, 13.01.2019, 14:10 Uhr