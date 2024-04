Das Schlussbouquet der Hallensaison im Springreiten wird dieser Tage in Riad in Saudi-Arabien ausgetragen. Zwei Schweizer Paare konnten sich problemlos qualifizieren.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Für Riad wird Is-Minka gesattelt Final-Dauerbrenner Steve Guerdat erlebt doch noch Neues. freshfocus/Marc Schumacher

Nach einem Jahr Unterbruch ist Steve Guerdat beim Weltcup-Finale wieder dabei. Der Europameister sattelt Stute Is-Minka, die bei der Premiere im arabischen Raum zu ihrer Championats-Taufe kommen wird. Das EM-Gold-Pferd Dynamix de Belheme wird dann wieder bei Olympia eingesetzt.

Guerdat könnte mit einem weiteren Finalsieg – seinem 4. bei der 15. Teilnahme – Historisches schaffen. 4 Finals hat noch kein Reiter gewonnen. Die Weltnummer 3 sagt: «An einem Championat will ich eine Medaille gewinnen. Aber ich weiss, dass ich nicht zu den Topfavoriten gehöre.»

00:57 Video Archiv: Guerdat gewinnt 2019 in Göteborg auf Alamo zum 3. Mal beim Weltcup-Finale Aus Tagesschau vom 07.04.2019. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Martin Fuchs setzt bei seiner 6. Final-Teilnahme auf einen Championats-Neuling. Commissar Pezi, der 11-jährige Hannoveraner-Wallach, überzeugte mit Platz 2 bei der Weltcup-Station in Leipzig im Januar.

Einmal mehr: Alle Augen auf Von Eckermann

Henrik von Eckermann ist auch in Saudi-Arabien der Kronfavorit. Der Schwede steht seit 21 Monaten an der Spitze der Weltrangliste, was er vor allem seinem Pferd King Edward zu verdanken hat.