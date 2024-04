Steve Guerdat fällt am zweiten Tag des Weltcup-Finals weit zurück. Henrik von Eckermann reitet erneut souverän.

Weltcup-Finale in Riad

Legende: Musste auf IS-Minka unten durch Steve Guerdat. imago images/Steinsiek.ch

Steve Guerdat ist die zweite Prüfung beim Weltcup-Finale in Riad missglückt. Der Jurassier fiel mit Blick auf den Gesamtsieg ebenso aus der Entscheidung wie tags zuvor Martin Fuchs. Das Schweizer Duo erwischte am zweiten Event des dreiteiligen Championats in Saudi-Arabien nicht den besten Tag.

Zunächst wurde die Aufholjagd von Fuchs gestoppt. Beim drittletzten Hindernis fiel die Planke in den Sand, Commissar Pezi hatte mit der Nachhand touchiert. Der Zürcher verpasste somit das Stechen um den Tagessieg. Er musste mit Platz 17 vorliebnehmen.

Guerdat, der bei seiner 15. Teilnahme am Weltcup-Final den vierten Sieg und somit den alleinigen Rekord anstrebte, muss dieses Unterfangen nach einem 20. Rang auf Basel 2025 verschieben. Die Stute IS-Minka patzte gleich bei zwei Hindernissen. Die ersten beiden Prüfungen wurden nach Rangpunkten gewertet und für die zwei Umgänge vom Samstag in Strafpunkte umgerechnet.

Von Eckermann erneut souverän

Der Schwede Henrik von Eckermann wird den Schlusstag als Leader in Angriff nehmen. Der Weltranglisten-Erste im Sattel von King Edward sicherte sich auch in der zweiten Prüfung den Tagessieg. Innerhalb eines Abwurfs von vier Strafpunkten sitzen ihm Landsmann Peder Fredricson und der Franzose Julien Epaillard im Nacken.

Guerdat liegt als 13. 14 Zähler zurück, Fuchs als 20. deren 20, was dem Gegenwert von fünf Fehlern gegenüber Von Eckermann entspricht.

Die beiden finalen Umgänge am Samstag können Sie bei SRF um 14:40 respektive 17:30 Uhr ebenfalls live verfolgen.