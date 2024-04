Legende: Wurde am ersten Wettkampftag seiner Favoritenrolle gerecht Henrik von Eckermann (SWE). imago images/Stefan Lafrentz

Henrik von Eckermann (SWE) entscheidet den ersten Teil des Weltcup-Finales im Springreiten in Riad (KSA) für sich.

Die Schweizer Steve Guerdat (9.) und Martin Fuchs (23.) enttäuschen und bleiben unter den Erwartungen.

Am Donnerstag geht es in der saudi-arabischen Hauptstadt weiter mit dem 2. Wettkampf.

Steve Guerdat befindet sich beim Weltcup-Finale in Riad nach der ersten Prüfung noch auf Kurs. Martin Fuchs hingegen liegt arg im Hintertreffen. Guerdat musste im Sattel von IS-Minka trotz eines angriffigen Ritts nur einen Abwurf hinnehmen, der ihm drei Strafsekunden eintrug. Der Jurassier beendete das Jagdspringen auf dem neunten Rang. Mit Blick auf das Gesamtklassement liegt ein vierter Triumph am Weltcup-Finale nach 2015, 2016 und 2019 immer noch drin.

Am ersten Tag kann man ein Championat nicht gewinnen, aber verlieren. Dies ist Fuchs passiert, der die inoffizielle Hallen-Weltmeisterschaft 2022 in Leipzig gewonnen hatte. Platz 23 kommt einer Niederlage gleich. Der Zürcher verlor mit Commissar Pezi nicht nur knapp sieben Sekunden auf die Bestzeit, sondern er musste zusätzlich sechs Strafsekunden hinnehmen.

Steve Guerdat reitet mit IS-Minka in die Top 10
Fuchs bleibt mit anderem Pferd unter den Erwartungen

Von Eckermann wird Favoritenrolle gerecht

Im dreiteiligen Championat beim Weltcup-Finale zählen in den ersten beiden Prüfungen die Rangpunkte fürs Gesamtklassement – in Saudi-Arabien sind dies das Jagdspringen vom Mittwoch und die Prüfung vom Donnerstag nach gängigem Modus (4 Strafpunkte pro Fehler). Erst für die beiden Runden am Samstag werden die Rangpunkte in Strafpunkte umgewandelt. Wer zuvor nicht zweimal einstellig klassiert war, muss auf zahlreiche Abwürfe der Konkurrenz hoffen.

In Führung liegt der Favorit und Weltranglistenerste Henrik von Eckermann aus Schweden. Der Ehemann von Janika Sprunger siegte im Sattel von King Edward vor Landsmann Peder Fredricson und dem Deutschen Hans-Dieter Dreher mit Elysium.

So geht es weiter

Am Donnerstag steht der zweite Wettkampftag an. Die Prüfung können Sie ab 17:50 Uhr live auf SRF zwei und im Stream verfolgen.