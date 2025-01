Martin Fuchs wird beim Hauptevent am CHI Basel Vierter und holt wichtige Punkte für den Weltcupfinal.

Die Weltcup-Prüfung am CHI Basel hat ohne Schweizer Podestplatz geendet. Martin Fuchs erreichte auf Commissar Pezi nach einem fehlerfreien 1. Durchgang als einziges von 11 Schweizer Paaren das Stechen. Während andere Konkurrenten auf Sicherheit ritten, zeigte Fuchs einen angriffigen Ritt und war klar der Schnellste. Allerdings hatte er einen Abwurf zu verzeichnen, womit es ihm am Ende zu Rang 4 reichte.

Mit der starken Klassierung sammelte Fuchs fleissig Punkte, die er für die Qualifikation für den Weltcupfinal im April braucht. Dieser findet ebenfalls in Basel statt. Der Zürcher hat nun wieder intakte Chancen, sich zu qualifizieren.

Kein Schweizer Tag

Die übrigen Schweizer Paare konnten am Sonntag nicht mit den besten mithalten. Für den Olympia-Zweiten Steve Guerdat, der sich um das Ticket für den Weltcupfinal keine Sorgen mehr machen muss, lief es nicht nach Wunsch. Der Wallach Venard riss bereits beim zweiten Sprung mit der Nachhand und wenig später lag erneut eine Stange im Sand. Guerdat entschied sich, den Vierbeiner zu schonen und brach ab.

Hoffnungen auf eine Teilnahme am Weltcupfinal dürfen sich noch Géraldine Straumann und Edouard Schmitz machen. Die Baslerin musste im Sattel von Long John Silver bei ihrem ersten Weltcup-Auftritt in Basel am zweitletzten Hindernis einen Fehler hinnehmen und holte diesmal keine Punkte. Der Genfer kam mit Gamin nicht auf Touren.

Der Sieg in der mit 330'000 Franken dotierten Prüfung ging an Julien Epaillard aus Frankreich mit Donatello. Der Niederländer Maikel van der Vleuten und der Brite Tim Gredley holten sich so die Plätze 2 und 3.