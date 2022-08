An der Springreit-WM in Dänemark geht es für die Schweizer Equipe nicht in erster Linie um die Medaillen.

Legende: Sind im Schweizer Team als Co-Leader gesetzt Steve Guerdat und Martin Fuchs. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Behauptung, dass an Titelkämpfen nur die Medaillen zählen, trifft diesmal fürs Springreiten nicht zu. In Dänemark vergibt der Weltverband neben Gold, Silber und Bronze auch eine erste grosse Tranche an Olympia-Tickets. Gastgeber Frankreich ist für Paris 2024 gesetzt.

Dahinter können nach der WM in Herning fünf weitere Mannschaften den Stress der Qualifikation abhaken. Zu diesem Kreis will sich auch die Equipe von Michel Sorg gesellen.

Das Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Martin Fuchs (30) mit Leone Jei

Steve Guerdat (40) mit Venard de Cerisy

Edouard Schmitz (22) mit Quno

Pius Schwizer (59) mit Vancouver de Lanlore Reservepaar: Elin Ott (23) mit Nanu II

Die Top-10-Nationen im Springreiten liegen nahe beieinander. So zählt die Schweiz mit Europameister Martin Fuchs einerseits zu den Medaillenkandidaten. Andererseits droht selbst bei einem ordentlichen Auftritt das Verpassen der vorzeitigen Olympia-Qualifikation.

Im Worst Case gilt für die europäischen Nationen: Ein weiterer Platz wird am Nationenpreis-Final Ende Saison in Barcelona vergeben. Zudem können im Jahr 2023 drei weitere Tickets an den Europameisterschaften in Mailand gelöst werden und schliesslich bleibt noch eine Chance beim Nationenpreis-Final 2023 übrig.