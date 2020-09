Nicht in Tokio, sondern in Humlikon. Nicht an den Olympischen Spielen, sondern an den Schweizer Meisterschaften. Andy Kistler hat sein Amt als Equipenchef der Schweizer Springreiter abgegeben.

Unter der Führung des 65-Jährigen etablierten sich Steve Guerdat (Weltranglisten 1.) und Martin Fuchs (2.) in der Weltspitze. Kistler verstand es aber auch, Talente wie Janika Sprunger, Bryan Balsiger und Nadja Peter Steiner in die Nationalmannschaft zu integrieren. Gleichwohl hielt er parallel dazu an bewährten Kräften wie Pius Schwizer oder Niklaus Rutschi fest.

«Man muss die Menschen gerne haben»

Der Schwyzer hatte die Funktion des Equipenchefs vor 6 Jahren übernommen. Seine beiden Töchter waren im Junioren-Nationalkader, so kam der Unternehmer mit dem Pferdesport in Berührung.

Medaillen und Titel unter Kistler Textbox aufklappen Textbox zuklappen Weltmeisterschaft (2 Medaillen) Silber, Martin Fuchs/Clooney, 2018

Bronze, Steve Guerdat/Bianca, 2018 Europameisterschaft (3 Medaillen) Gold, Martin Fuchs/Clooney, 2019

2x Team Bronze, 2015 und 2017 Weltcupfinal (5 Podestplätze) 3 Titel (Steve Guerdat, 2015, 2016 und 2019)

2x 2. Platz (Fuchs, 2019, und Romain Duguet, 2017)

Kistler war in seiner Position klar, strukturiert und fordernd. Und er hatte das nötige Gespür für die verschiedenen Anspruchsgruppen im Pferdesport. Daraus entstand ein kompetitives, erfolgreiches Team. Nachfolger von Kistler ist der 34-jährige Genfer Michel Sorg.