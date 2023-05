Die Schweiz reist mit 11 Booten an die Ruder-EM in Slowenien. Mindestens eine Medaille lautet das Ziel.

Legende: Gehören zu den Favoritenbooten Jan Schäuble und Raphaël Ahumada. IMAGO / CTK Photo

Die Schweizer Ruderinnen und Ruder lancierten die Saison vor rund drei Wochen mit einem Paukenschlag. In Abwesenheit einiger Top-Nationen holten beim Weltcup-Auftakt in Zagreb gleich 5 Schweizer Boote den Sieg, insgesamt schauten 9 Podestplätze heraus.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Ruder-EM gibt es am Wochenende wie folgt live bei SRF: Samstag ab 13:20 auf SRF info

Sonntag ab 10:45 auf SRF zwei

Rund zwei Autostunden von Zagreb entfernt steht im slowenischen Bled nun der erste Saisonhöhepunkt auf dem Programm. An der Europameisterschaft wird die Konkurrenz derweil grösser sein. 560 Ruderinnen und Ruderer aus 33 Nationen sind gemeldet.

Ohne Ambitionen reist die Schweizer Delegation, die sich mit einem zweiwöchigen Trainingslager in Italien auf die Titelkämpfe vorbereitete, gleichwohl nicht nach Slowenien. Mindestens zwei A-Finalteilnahmen sowie eine Medaille lautet das Ziel des Verbands.

Das Schweizer Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Skiff Frauen (W1x)

Aurelia-Maxima Katharina Janzen Skiff Frauen Leichtgewichte (LW1x)

Éline Rol Doppelzweier Frauen (W2x)

Lisa Lötscher, Fabienne Schweizer Doppelzweier Frauen Leichtgewichte (LW2x)

Frédérique Rol, Patricia Merz Doppelvierer Frauen (W4x)

Lisa Lötscher, Pascale Walker, Fabienne Schweizer, Salome Ulrich Skiff Leichtgewichte Männer (LM1x)

Andri Struzina Zweier ohne Steuermann (M2-)

Andrin Gulich, Roman Röösli Doppelzweier Leichtgewichte Männer (LM2x)

Raphaël Ahumada Ireland, Jan Schäuble Vierer ohne Steuermann (M4-)

Patrick Brunner, Kai Schätzle, Joel Schürch, Dominic Condrau Doppelvierer Männer (M4x)

Maurin Lange, Nils Schneider, Jonah Plock, Scott Bärlocher Para-Einer (PR1 W1x)

Claire Ghiringhelli

Zweimal Bronze lautete die Schweizer Bilanz an der letzten EM in München im August 2022. Die damaligen Medaillengewinner Andri Struzina (Skiff Leichtgewicht) und das Duo Raphaël Ahumada/Jan Schäuble (Doppelzweier Leichtgewicht) sind auch in Bled am Start. Beide ruderten auch in Zagreb auf das Podest.