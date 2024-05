Der Heim-Weltcup in Luzern ist nicht nur für die Schweizer Ruderer ein wichtiger Test auf dem Weg nach Paris.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Der traditionsreiche Ruder-Weltcup auf dem Luzerner Rotsee steht am Wochenende ganz im Zeichen von Olympia. Auch alle sechs Schweizer Boote, die sich qualifiziert haben, messen sich mit der Weltspitze. Für einmal ist der Heim-Weltcup nicht der Höhepunkt des Jahres, sondern eine Standortbestimmung zwei Monate vor den Spielen in Paris.

Neben den Europameistern im Leichtgewichts-Doppelzweier, Raphaël Ahumada/Jan Schäuble, werden auch die EM-Dritten im Zweier ohne, Andrin Gulich/Roman Röösli, die beiden Doppelvierer der Männer und Frauen sowie der zuletzt qualifizierte Männer-Vierer ohne und Skifferin Aurelia-Maxima Janzen am Start sein. Auch Claire Ghiringhelli, die sich im Para-Einer einen Startplatz für die Paralympics in Paris gesichert hat, ist in Luzern dabei.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Finaltag der Lucerne Regatta am Sonntag live bei SRF: 10:00-12:15 Uhr auf SRF zwei

13:05-15:30 Uhr SRF info

Duelle gegen Iren und Briten im Fokus

Besonders gespannt sein darf man auf das erste Zusammentreffen der Europameister und WM-Zweiten Schäuble/Ahumada mit den amtierenden Weltmeistern aus Irland, Paul O’Donovan und Fintan McCarthy. Die Iren hatten auf eine EM-Teilnahme verzichtet.

01:53 Video Röösli: «Der feine Feinschliff kommt erst in den letzten 2-3 Wochen vor Olympia» Aus Sport-Clip vom 24.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Auch das Duell zwischen Gulich/Röösli und dem britischen Zweier ohne Steuermann um die Vorherrschaft in dieser Bootsklasse verspricht Spannung. In dieser Saison vermochten die beiden Schweizer ihre Kontrahenten Oliver Wynne-Griffith und Tom George noch nicht zu schlagen.

Zwei Duos souverän im Halbfinal Box aufklappen Box zuklappen Roman Röösli und Andrin Gulich im Zweier sowie Jan Schäuble und Raphaël Ahumada im leichten Doppelzweier überzeugen beim Auftakt zum Weltcup-Wochenende auf dem Rotsee. Sie qualifizieren sich souverän für die Halbfinals. Der Vierer mit Joel Schürch, Tim Roth, Patrick Brunner und Kai Schätzle beendete seinen Vorlauf als Dritter und verpasste so den direkten Final-Einzug. Auch Aurelia-Maxima Janzen im Einer muss für einen Platz im Halbfinal den Umweg über die Repechage nehmen. Den Hoffnungslauf bestreiten müssen zudem Salome Ulrich und Sofia Meakin im Doppelzweier, Dominic Condrau, Jonah Plock, Scott Bärlocher und Maurin Lange im Doppelvierer und in der selben Bootsklasse Fabienne Schweizer, Pascale Walker, Célia Dupré und Lisa Lötscher. Ebenfalls in der Repechage nochmals am Werk sein wird die Para-Ruderin Claire Ghiringhelli im Einer.

Noch offen ist der Start von Jeannine Gmelin und Nina Wettstein, die im Doppelzweier die Olympia-Qualifikation verpasst haben. Sicher nicht dabei ist Andri Struzina. Der Weltmeister im nicht olympischen Leichtgewichts-Einer verzichtet aufgrund einer leichten Verletzung.