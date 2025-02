Per E-Mail teilen

6 Monate nach dem Gewinn von Olympiabronze ist klar: Roman Röösli und Andrin Gulich machen nicht mehr weiter.

Der 31-jährige Luzerner und der 6 Jahre jüngere Zürcher treten im Zweier ohne mit einem herausragenden Palmarès ab.

In wenigen Sportarten sind Olympiazyklen derart prägend wie im Rudersport – deshalb wurden schon kurz nach dem Gewinn von Olympiabronze im Zweier ohne an den Sommerspielen 2024 in Paris Fragen nach der Zukunft von Roman Röösli und Andrin Gulich laut. Der 31-jährige Röösli nahm eine Auszeit vom Spitzensport, begann eine Lehre als Bio-Landwirt – und entschloss sich ein halbes Jahr nach dem Karriere-Highlight definitiv zum Rücktritt.

«Ich musste die Erlebnisse von den Olympischen Spielen in Paris erstmal auf mich einwirken lassen. Gegen Ende 2024 reifte dann der Gedanke, mit dem Spitzensport aufzuhören», erklärte Röösli.

Legende: Olympiabronze als Höhepunkt Nun treten Roman Röösli (r.) und Andrin Gulich ab. Keystone/Anthony Anex

Gemeinsam grosse Erfolge gefeiert

Das Duo Röösli/Gulich gab es seit 2023 – und die beiden funktionierten auf Anhieb. 2023 wurden sie gemeinsam Welt- und Europameister, im Jahr darauf gewannen sie den Gesamtweltcup. Zugleich gewann Röösli bei der dritten Olympiateilnahme an der Seite von Gulich das ersehnte Edelmetall.