Legende: Gut unterwegs Der Schweizer Vierer ohne Steuermann. Keystone/Urs Flüeler

Der Schweizer Vierer ohne Steuermann mit Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth und Joel Schürch bleibt im Rennen um eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Am ersten Tag der Olympia-Qualifikationsregatta auf dem Luzerner Rotsee, wo in jeder Kategorie die letzten zwei Startplätze für die Sommerspiele vergeben werden, gewann das Quartett seinen Vorlauf und qualifizierte sich so souverän für den Final am Dienstag.

Gmelin/Wettstein müssen in Repechage

Den direkten Einzug in den Final verpasst hat der Schweizer Doppelzweier der Frauen. Jeannine Gmelin und Nina Wettstein klassierten sich in ihrem Vorlauf knapp hinter dem deutschen Boot und müssen am Montag in der Repechage antreten.

Im Einer der Frauen im Halbfinal steht Aurelia-Maxima Janzen. Olivia Nacht und Eline Rol rudern im Leichtgewichts-Doppelzweier ebenfalls am Pfingstmontag um den Einzug in den Final.