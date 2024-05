Legende: Der Traum von Olympia lebt weiter Aurelia-Maxima Janzen rudert am Dienstag im Einer-Final. Keystone/Urs Flüeler

Am 2. Tag der Qualifikations-Regatta auf dem Luzerner Rotsee haben sich drei weitere Schweizer Boote dank einem Final-Vorstoss die Chance auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris gewahrt.

Die Zürcherinnen Nina Wettstein und Jeannine Gmelin im Doppelzweier belegten im Hoffnungslauf Platz 2. Damit nehmen sie am Dienstag am Final teil, in dem die letzten beiden Startplätze für den Saisonhöhepunkt in Frankreichs Hauptstadt vergeben werden.

Wie viele Boote schaffen es nach Paris?

Gleiches glückte – ebenfalls dank Rang 2 – Olivia Nacht und Eline Rol im Leichtgewichts-Doppelzweier sowie Aurelia-Maxima Janzen im Einer. Die Aargauerin und die Genferin schafften den Sprung unter die Top 6 im Hoffnungslauf, die Tessinerin im Halbfinal.

Bereits am Samstag hatte sich der Vierer ohne Steuermann mit Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth und Joel Schürch einen Finalplatz gesichert. Am Dienstag entscheidet sich, ob die Schweizer Boote weitere Tickets für Paris lösen können.