Der Vierer ohne Steuermann sowie Aurelia-Maxima Janzen im Einer holen in Luzern das Olympia-Ticket.

Legende: Werden in Paris dabei sein Der Vierer ohne Steuermann mit Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth und Joel Schürch. Keystone/Urs Flüeler

Am dritten und letzten Tag der Qualifikationsregatta auf dem Luzerner Rotsee haben sich mit dem Vierer ohne Steuermann sowie Aurelia-Maxima Janzen im Einer zwei weitere Schweizer Boote einen Platz an den Olympischen Spielen in Paris gesichert. Kai Schätzle, Patrick Brunner, Tim Roth und Joel Schürch belegten im Final der Top 6 hinter Italien den mindestens geforderten 2. Platz, fast zwei Sekunden vor den drittplatzierten Deutschen.

Gleiches gelang Skifferin Janzen. Die 20-jährige Bernerin sicherte sich mit grossem Abstand auf die drittplatzierte Slowenin Nina Kostanjsek den 2. Rang und damit einen Platz an Olympia.

Gmelin verpasst dritte Olympia-Teilnahme

Einen Exploit hätten Nina Wettstein und Jeannine Gmelin im Doppelzweier gebraucht, verpassten diesen aber deutlich. Das neu formierte Duo mit den beiden Zürcherinnen belegte im Final Platz 5, auf die zweitplatzierten Britinnen fehlten gut 8 Sekunden. Für Gmelin, die ehemalige Weltmeisterin und zweifache Olympia-Fünfte im Skiff, gibt es damit bei ihrem Comeback keine dritten Olympischen Spiele.

Eline Rol und Olivia Nacht im Leichtgewichts-Doppelzweier ruderten ebenfalls an einem Olympia-Ticket vorbei. Auch die Aargauerin und die Genferin belegten im Final den 5. Rang.