Ruder-EM in Plovdiv

Sowohl Schätzle/Ahumada (6. Platz) wie auch Brunner/Plock (5.) bleiben an der Ruder-EM im bulgarischen Plovdiv ohne Exploit.

Eine Medaille gibt es für Para-Ruderin Claire Ghiringhelli im Skiff.

Vor allem Kai Schätzle und Raphaël Ahumada, die Halbfinal-Zweiten vom Freitag, rechneten sich im Doppelzweier Chancen auf die ersten EM-Medaillen in dieser Konstellation aus. Doch das Schweizer Duo blieb chancenlos: Mit knapp 15 Sekunden Rückstand auf die Siegerzeit mussten Schätzle/Ahumada mit dem 6. und letzten Platz vorliebnehmen.

Vor allem auf dem zweiten Streckenteil der 2000 Meter konnten die Schweizer nicht mit der Konkurrenz mithalten und mussten sich gar noch vom zu Beginn chancenlosen serbischen Boot deutlich schlagen lassen. Der Sieg ging an die stets führenden Polen Miroslaw Zietarski/Mateusz Biskup vor Rumänien und Irland.

Startfehler bindet Brunner/Plock zurück

Ohne Medaillenchance blieben auch Patrick Brunner und Jonah Plock im Zweier ohne. Das ebenfalls erst kürzlich neu zusammengesetzte Schweizer Duo verlor bereits beim Start nach einem Fehler viel Zeit und fuhr lange hinterher. Am Ende reichte es Brunner/Plock im 6-köpfigen Feld zu Platz 5.

EM-Gold holten sich die Rumänen Florin Arteni und Florin Sorin Lehaci vor Italien und Spanien.

Bronze für Para-Ruderin Ghiringhelli

Eine Medaille gab es für die Schweiz im Para-Rudern. Die 47-jährige in Frankreich geborene Tessinerin Claire Ghiringhelli, die sich an den Paralympics in Paris mit Rang 8 ein Diplom gesichert hatte, gewann im Skiff Bronze.